Турецкий ракета из "Байрактара" на учениях поразила цель с рекордного расстояния
8 марта, 2021, 11:37
В ходе учений Mavi Vatan-2021 в Эгейском и Средиземном морях турецкие военные провели успешные стрельбы из БПЛА Bayraktar TB-2
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на данные министерства национальной обороны Турции.
"Лазероуправляемая ракета MAM-L, отечественной разработки с БПЛА Bayraktar TB-2 поразила цель с максимального расстояния, из когда-либо достигнутых», - сообщили в Минобороны.
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