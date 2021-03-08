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Espreso.tvМирТурецкий ракета из "Байрактара" на учениях поразила цель с рекордного расстояния

Турецкий ракета из "Байрактара" на учениях поразила цель с рекордного расстояния


фото: Міноборони Туреччини
В ходе учений Mavi Vatan-2021 в Эгейском и Средиземном морях турецкие военные провели успешные стрельбы из БПЛА Bayraktar TB-2

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на данные министерства национальной обороны Турции.

"Лазероуправляемая ракета MAM-L, отечественной разработки с БПЛА Bayraktar TB-2 поразила цель с максимального расстояния, из когда-либо достигнутых», - сообщили в Минобороны.

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