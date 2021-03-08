США в ближайшие недели планируют серию кибератак против России, - The New York Times
Об этом сообщает The New York Times .
По данным источников американского издания, "тайные действия" в отношении российских сетей будут "очевидны для президента РФ Путина, разведки и вооруженных сил", но не для остального мира.
Кибератаки будут организованы в сочетании с экономическими санкциями, сообщили источники издания. А президент США Джозеф Байден издаст указ по укреплению сетей федеральных ведомств.
Серия мероприятий может стать самым эффективным средством пояснения, что именно США считают дозволенным, а что - запрещено, и как они готовы действовать в ответ, подчеркнул ранее советник Байдена по вопросам нацбезопасности Джейкоб Салливан.
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