США в ближайшие недели планируют серию кибератак против России, - The New York Times

8 марта, 2021, 09:05

США в ближайшие три недели могут осуществить серию кибератак против России в ответ на компьютерный взлом своих правительственных учреждений, который произошел в конце 2020 года

Об этом сообщает The New York Times .

По данным источников американского издания, "тайные действия" в отношении российских сетей будут "очевидны для президента РФ Путина, разведки и вооруженных сил", но не для остального мира.

Кибератаки будут организованы в сочетании с экономическими санкциями, сообщили источники издания. А президент США Джозеф Байден издаст указ по укреплению сетей федеральных ведомств.

Серия мероприятий может стать самым эффективным средством пояснения, что именно США считают дозволенным, а что - запрещено, и как они готовы действовать в ответ, подчеркнул ранее советник Байдена по вопросам нацбезопасности Джейкоб Салливан.

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