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Espreso.tvОбщество"Долой патриархат, долой олигархат!": в Киеве состоялся "Женский марш". ФОТОРЕПОРТАЖ

"Долой патриархат, долой олигархат!": в Киеве состоялся "Женский марш". ФОТОРЕПОРТАЖ

В центре Киева и в других городах страны 8 марта состоялся "Женский марш"

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Отметим, что в Киеве марш начался в 13 часов на Михайловской площади . Ее окружили несколько сотен правоохранителей.

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