"Долой патриархат, долой олигархат!": в Киеве состоялся "Женский марш". ФОТОРЕПОРТАЖ
8 марта, 2021, 14:14
В центре Киева и в других городах страны 8 марта состоялся "Женский марш"
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Отметим, что в Киеве марш начался в 13 часов на Михайловской площади . Ее окружили несколько сотен правоохранителей.
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