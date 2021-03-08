Полиция окружила Михайловскую площадь в Киеве, где происходит марш к празднику 8 марта
Об этом сообщает Укринформ .
"У пандемии женское лицо. Пандемия COVID-19 существенно повлияла на жизнь людей во всем мире, изменила привычный ритм функционирования общества, обострила социальные проблемы и привела к появлению новых вызовов. Больше всего негативные последствия пандемии отразились на женщинах", - говорится в сообщении организаторов акции.
Среди требований участников марша: ратификации Стамбульской конвенции, прекращение урезание социальных гарантий для тех, кто потерял работу, создание безопасных условий труда для женщин, занятых в сферах с высоким риском заражения COVID-19, обеспечение доступа ко всем медицинским и профилактических услуг, открытие государственных убежищ в разных регионах Украины для женщин, которые подвергаются домашнему насилию, расследование случаев насилия со стороны ультраправых организаций.
В Киеве марш начался в 13 часов на Михайловской площади. Ее окружили несколько сотен правоохранителей.
Ранее общественная организация "Традиция и порядок" объявила о планах провести 8 марта одновременно с "Маршем женщин" на Михайловской площади акцию "Операция спасения феминисток". По сообщению организаторов, цель акции - доказать, что "феминизм - это отвратительно, а патриархат любит женщин".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти