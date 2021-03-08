Отставку главы НАБУ Артема Сытника готовят на апрель, "слуги" уже начали сбор подписей за его увольнение, - политический эксперт

8 марта, 2021, 17:38

Офис президента готовит отставку председателя НАБУ Артема Сытника на апрель, в ОПУ уже дали указание "слугам" собирать подписи за его увольнение

Об этом сообщил политический эксперт Андрей Ковалев в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор" на Эспрессо.TV .

"Мои источники из Офиса президента сообщают мне о том, что отставку председателя НАБУ Артема Сытника готовят на апрель этого года. Ведь именно в апреле исполняется 5 лет с создания НАБУ. Совсем недавно мы наблюдали за сериалом "конституционный кризис", а уже в апреле нам готовят новый сюжет, который называется "смена главы НАБУ Артема Сытника". И уже кулуарно "слуги" по поручению Офиса президента начали сбор подписей за отставку Сытника и за избрание нового главы Национального антикоррупционного бюро Украины", - сообщил Ковалев.

Политолог добавил, что в Офисе президента параллельно запускают два процесса - отставку правительства и смену руководства НАБУ. Также эксперт поделился информацией о том, кто может возглавить Кабинет министров.

"В ОПУ планируют запустить параллельно два процесса: отставку правительства и смену руководства НАБУ. Они хотят эмоционально или даже медийно разделить эти два события. Также, по информации из моих источников, наиболее вероятным кандидатом на пост премьер-министра является Арсен Аваков. В подтверждение моих слов стоит добавить, что в последнее время активность Авакова в СМИ и различных интервью очень выросла. и это уже напоминает некую предвыборную гонку за кресло главы правительства ", - добавил Ковалев.

Напомним, 2 марта нардеп Гео Лерос сообщил, что во фракции "Слуги народа" собирают подписи за внеочередное заседание, чтобы освободить руководителя НАБУ Артема Сытника.

4 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал пять ключевых вопросов для продолжения сотрудничества с МВФ. Одним из условий является закон о НАБУ - о назначении руководителя и его легитимизации соответствии с Конституцией.

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