Оккупанты на Донбассе совершили три обстрела, украинские военные ответили огнем
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" недалеко от населенного пункта Водяное на Приазовье захватчики прицельно стреляли из гранатометов различных систем, а неподалеку от Песков - еще и из стрелкового оружия.
Вблизи населенного пункта Золотое-4 в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" россияне обстреляли украинские позиции из стрелкового оружия, автоматического станкового и ручного противотанкового гранатометов.
"О всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ", - отметили в штабе ООС.
Боевых потерь среди бойцов ООС не зафиксировано. На вражеские обстрелы украинские военные ответили огнем.
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