Оккупанты на Донбассе совершили три обстрела, украинские военные ответили огнем

8 марта, 2021, 19:45

В понедельник, 8 марта, с начала суток российские военные на Донбассе трижды обстреляли украинские позиции

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" недалеко от населенного пункта Водяное на Приазовье захватчики прицельно стреляли из гранатометов различных систем, а неподалеку от Песков - еще и из стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Золотое-4 в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" россияне обстреляли украинские позиции из стрелкового оружия, автоматического станкового и ручного противотанкового гранатометов.

"О всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ", - отметили в штабе ООС.

Боевых потерь среди бойцов ООС не зафиксировано. На вражеские обстрелы украинские военные ответили огнем.

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