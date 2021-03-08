На Закарпатье рестораны массово игнорируют ограничения "красной зоны", - ОГА
Об этом на брифинге заявил председатель Закарпатской ОГА Анатолий Полосков, информирует РБК-Украина .
По его словам, несмотря на постоянное увеличение количества коек для больных COVID-19, количество подтвержденных случаев неуклонно растет, как и процент заполнения. В то же время, по оперативным данным, большое количество ресторанов и праздничных залов готовятся и сегодня принимать вечеринки и гостей в нарушение требований карантина.
"Мы не можем допустить дальнейшего роста больных и постепенного введения медицинской системы в коллапс. Обращаюсь к вам с уважением - это нужно остановить!", - добавил Полосков.
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- Напомним, местные медики заявили, что в регионе сложилась критическая ситуация с COVID.
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