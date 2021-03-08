На Донбассе оккупанты применили противотанковый ракетный комплекс

8 марта, 2021, 08:27

В течение 7 марта в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Так, вблизи Авдеевки и населенного пункта Лебединское вооруженные формирования России обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го и 82-го калибров, а также из станкового противотанкового гранатомета.

У Опытного оккупанты вели неприцельный огонь из подствольного гранатомета, а вблизи Пивденного захватчики совершили прицельные обстрелы из противотанкового ракетного комплекса и стрелкового оружия. Боевых потерь среди украинских воинов нет.

8 марта с стороны оккупантов зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так в районе Водяного, что на Приазовье, противник открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.