На Черниговщине пара нарушителей пыталась попасть в Украину из РФ

8 марта, 2021, 12:52

Ночью 8 марта пограничники Черниговского отряда задержали мужчину и женщину, которые попали на территорию Украины из РФ незаконным способом

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы .

Получив информацию о появлении двух неизвестных вблизи границы, пограничники с помощью служебной собаки проследили движение нарушителей и задержали их. Ими оказались гражданин России 1990 года рождения и гражданка Украины 1986 года рождения.

Оба путешественника не местные, по словам находятся в гражданском браке. Поскольку им отказали в выезде из Российской Федерации, они дождались ночи и двинулись в путешествие вне пунктов пропуска. Но на пути им стали пограничники отдела «Горный».

Сейчас на обоих правонарушителей составлены протоколы, материалы дела направлены в суд для принятия правового решения.

После окончания административного задержания россиянин принудительно возвращен в Россию, украинка же выехала вслед за ним добровольно.