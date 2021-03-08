На Черниговщине пара нарушителей пыталась попасть в Украину из РФ
Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы .
Получив информацию о появлении двух неизвестных вблизи границы, пограничники с помощью служебной собаки проследили движение нарушителей и задержали их. Ими оказались гражданин России 1990 года рождения и гражданка Украины 1986 года рождения.
Оба путешественника не местные, по словам находятся в гражданском браке. Поскольку им отказали в выезде из Российской Федерации, они дождались ночи и двинулись в путешествие вне пунктов пропуска. Но на пути им стали пограничники отдела «Горный».
Сейчас на обоих правонарушителей составлены протоколы, материалы дела направлены в суд для принятия правового решения.
После окончания административного задержания россиянин принудительно возвращен в Россию, украинка же выехала вслед за ним добровольно.
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