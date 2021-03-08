Кравчук вспомнил, как Горбачев и Ельцин планировали сохранить СССР
Об этом рассказал первый президент Украины Леонид Кравчук, передает " Украина 24 ".
По словам Кравчука, незадолго до подписания Беловежских соглашений в резиденции Ново-Огарево под Москвой обсуждался сценарий, при котором Советский Союз мог сохраниться.
"Ельцин посоветовался со многими руководителями республик, я помню, мы с ним сидели вдвоем и обсуждали. Он говорил - Леонид Макарович, а если мы предложим вместо федерации конфедерацию? И мы начали обсуждать, какой может быть конфедерация на территории СССР, и пришли выводу: давайте обсудим эту тему с Горбачевым. Горбачев сказал: а пример конфедерации можете предложить? Ельцин говорит: конечно, Швейцария, сегодня вы президент, через год Леонид Макарович. Горбачев так задумался и говорит: нет, нет, нет, так нельзя " , - рассказал Кравчук.
По его словам, "сразу было понятно, что для Горбачева главным вопросом была власть".
- В то же время Кравчук заявил, что последнему лидеру СССР Михаилу Горбачеву "нужно сказать доброе слово».
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