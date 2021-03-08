Коронавирус в Украине: за сутки умерли 106 украинцев

8 марта, 2021, 08:41

5572 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 8 марта

В частности, заболели 309 детей и 123 медработника, информирует в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 2136 человек;

летальных случаев - 106;

выздоровели - 1734 человека;

осуществлено тестирований за сутки - 23 227 (в том числе методом ПЦР - 15115, методом ИФА - 2011, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 6101).

За все время пандемии в Украине:

заболело - 1406800 человек;

выздоровели - 1198254;

летальных исходов - 27 128;

проведение ПЦР-тестов - 7141341.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой (578), Житомирской (570), Ивано-Франковской (508), Львовской (507) и Черновицкой (447) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев - 286 случаев;

Винницкая область - 578 случаев;

Волынская область - 83 случая;

Днепропетровская область - 212 случаев;

Донецкая область - 92 случая;

Житомирская область - 570 случаев;

Закарпатская область - 307 случаев;

Запорожская область - 58 случаев;

Ивано-Франковская область - 508 случаев;

Киевская область - 351 случай;

Кировоградская область - 4 случая;

Луганская область - 10 случаев;

Львовская область - 507 случаев;

Николаевская область - 220 случаев;

Одесская область - 298 случаев;

Полтавская область - 94 случая;

Ровенская область - 62 случая;

Сумская область - 139 случаев;

Тернопольская область - 236 случаев;

Харьковская область - 184 случая;

Херсонская область - 34 случая;

Хмельницкая область - 166 случаев;

Черкасская область - 86 случаев;

Черновицкая область - 447 случаев;

Черниговская область - 40 случаев.

Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.