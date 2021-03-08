Коронавирус в Украине: за сутки умерли 106 украинцев
В частности, заболели 309 детей и 123 медработника, информирует в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 2136 человек;
- летальных случаев - 106;
- выздоровели - 1734 человека;
- осуществлено тестирований за сутки - 23 227 (в том числе методом ПЦР - 15115, методом ИФА - 2011, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 6101).
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 1406800 человек;
- выздоровели - 1198254;
- летальных исходов - 27 128;
- проведение ПЦР-тестов - 7141341.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой (578), Житомирской (570), Ивано-Франковской (508), Львовской (507) и Черновицкой (447) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев - 286 случаев;
Винницкая область - 578 случаев;
Волынская область - 83 случая;
Днепропетровская область - 212 случаев;
Донецкая область - 92 случая;
Житомирская область - 570 случаев;
Закарпатская область - 307 случаев;
Запорожская область - 58 случаев;
Ивано-Франковская область - 508 случаев;
Киевская область - 351 случай;
Кировоградская область - 4 случая;
Луганская область - 10 случаев;
Львовская область - 507 случаев;
Николаевская область - 220 случаев;
Одесская область - 298 случаев;
Полтавская область - 94 случая;
Ровенская область - 62 случая;
Сумская область - 139 случаев;
Тернопольская область - 236 случаев;
Харьковская область - 184 случая;
Херсонская область - 34 случая;
Хмельницкая область - 166 случаев;
Черкасская область - 86 случаев;
Черновицкая область - 447 случаев;
Черниговская область - 40 случаев.
Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
5572 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 8 марта 2021 года. В частности,...Опубликовано Максим Степанов Воскресенье, 7 март 2021
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