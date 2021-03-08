Хакеры атаковали серверы финансового регулятора ЕС

8 марта, 2021, 18:07

Серверы электронной почты Европейского банковского управления (EBA) подверглись вмешательству из-за глобальной кибератаки на программное обеспечение Microsoft Exchange

Об этом заявил EBA, передает "Радио Свобода" .

Финансовый регулятор ЕС отметил, что "внедряет дополнительные меры безопасности и тщательный мониторинг с целью восстановления полной функциональности".

"На данном этапе инфраструктура электронной почты EBA защищена и наш анализ показывает, что изъятие данных не проводилось и у нас нет никаких признаков того, что нарушение вышло за пределы наших почтовых серверов", - рассказали в Европейском банковском управлении.

После обнаружения взлома EBA отключило системы электронной почты до оценки масштабов вмешательства.

Серверы Microsoft Exchange используют для электронной переписки крупные предприятия и правительства.

Ранее Microsoft заявила , что хакеры воспользовались уязвимостью в программном обеспечении. При этом кампания предположила, что атаку совершила группа, которую финансирует Китай.

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