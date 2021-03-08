Хакеры атаковали серверы финансового регулятора ЕС
Об этом заявил EBA, передает "Радио Свобода" .
Финансовый регулятор ЕС отметил, что "внедряет дополнительные меры безопасности и тщательный мониторинг с целью восстановления полной функциональности".
"На данном этапе инфраструктура электронной почты EBA защищена и наш анализ показывает, что изъятие данных не проводилось и у нас нет никаких признаков того, что нарушение вышло за пределы наших почтовых серверов", - рассказали в Европейском банковском управлении.
После обнаружения взлома EBA отключило системы электронной почты до оценки масштабов вмешательства.
Серверы Microsoft Exchange используют для электронной переписки крупные предприятия и правительства.
- Ранее Microsoft заявила , что хакеры воспользовались уязвимостью в программном обеспечении. При этом кампания предположила, что атаку совершила группа, которую финансирует Китай.
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