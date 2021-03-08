Горбачеву надо сказать доброе слово, - Кравчук

8 марта, 2021, 13:13

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что последнему лидеру СССР Михаилу Горбачеву нужно сказать доброе слово

Об этом Кравчук сказал в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает 24 канал .

Он добавил, что сама перестройка не могла изменить все кардинально.

"Перестройка дала только один результат, который я очень ценю - она открыла людям, журналистам, историкам, творческому потенциалу страны понимание того, что надо что-то менять", - отметил он.

По словам Кравчука, в ходе распада Советского Союза трудно было дать однозначный ответ о том, каким образом люди хотят все менять. Однако первыми такое желание показали СМИ.

"Я помню, мы ждали каждый день газету" Правда "- такого никогда не было, чтобы газета" Правда "критиковала первых секретарей обкомов партии. Это был толчок к возможным преобразованиям. За это Горбачеву надо сказать доброе слово ", - заявил первый президент.

Он заверил, что без Горбачева якобы не было бы тех преобразований, которые произошли в 1991 году.

"Не было бы, наверное, съезда народных депутатов, не было бы Ельцина, других людей, не было бы Беловежской пуще, не было бы много такого, что произошло благодаря вот этому шагу Горбачева, который открыл страну для возможных преобразований", - подытожил первый президент.