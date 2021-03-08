Ежедневно на Закарпатье от COVID-19 умирает по 12 человек, - главврач областной больницы
Об этом на брифинге заявил главный врач областной клинической инфекционной больницы Михаил Поляк, передает РБК-Украина .
По его словам, за прошедшую неделю количество заболевших возросло на 24%, и каждый день обнаруживают более 500 новых случаев коронавирусной инфекции.
При этом заболеваемость среди детей увеличилась на 5%. Также поступает много больных в возрасте 35-45 лет, и смертность фиксируется уже в этой возрастной группе. Все палаты интенсивной терапии областной клинической больницы заполнены.
"Такая ситуация должна побудить закарпатцев серьезно задуматься о соблюдении всех карантинных ограничений", - подчеркнул Поляк.
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