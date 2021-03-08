ДипломаткиБезГалстуков: МИД запустило проект о женщинах в дипломатии

8 марта, 2021, 18:49

МИД Украины запустило проект # ДипломаткиБезГалстуков о женщинах в дипломатии

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

В рамках проекта представлены короткие видеоролики, в которых дипломатки руководящего уровня МИД рассказывают о профессии, женском лидерстве и мотивации двигаться вперед.

"Дипломатия - это не мужской мир, как считалось ранее, а МИД Украины сегодня - это реальные лица и человеческие истории, а также место, где женщины могут реализовать себя. Этим проектом мы хотим показать настоящее женское лицо украинского МИД и мотивировать женщин строить карьеру в дипломатии ", - сказала первая заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова.

В видео украинские дипломатки будут говорить о решающем в выборе профессии, значимых для них историях из дипломатической жизни, балансе между личной и дипломатической жизнью, женском лидерстве в дипломатии и должно ли быть больше женщин в МИД, персональном антистрессе и вдохновении, а также о своих рецептах успеха.

В настоящее время опубликован проморолик проекта, вскоре ожидаются рассказы Эмине Джапаровой, посла Украины в Сингапуре Екатерины Зеленко, директора Департамента коммуникаций и публичной дипломатии Аллы Полевой, посла Украины в Финляндии Ольги Дибровой, директора Департамента международного права Оксаны Золотаревой, руководительницы патронатной службы Ольги Аксеновой и других успешных украинских дипломаток.

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