Из-за конфликта с влиятельным папой одного из лучших учителей Украины увольняют из школы на Оболони в Киеве

7 марта, 2021, 17:40

Соавтор утвержденного Минобразования школьного учебника по основам правоведения и собственных электронных пособий, известный в столице учитель истории и права Сергей Берендеев просит своих выпускников, коллег, общественность и журналистов о помощи в решении трудового спора с официальной и неофициальной администрацией лицея №157 Оболонского района города Киева

Свое обращение педагог обнародовал в соцсетях, передает Еспресо.TV.

У него, как у классного руководителя 11 класса, произошло недоразумение с представителем родительского совета, автором общественного бюджета учебного заведения. Причина - отсутствие детей на обязательном уроке в связи с проведением платного занятия по вальсу в рамках подготовки к выпускному вечеру, на которую отреагировал Берендев и попросил учеников вернуться на занятия.

Оскорбленный папа теперь требует от учителя возместить плату за занятия по танцам, а руководство школы считает необходимым заставить Сергея Берендева уйти с работы "по собственному желанию" посреди учебного года.

Дети из класса, которые на стороне своего учителя, записали высказывания этого отца на аудио и выложили в сеть.

Сообщение Сергея уже набрал более 200 комментариев и 500 распространений.

"Самое интересное, что с его сыном у меня замечательные отношения, и он под моим научным руководством занимал призовые места в МАН", - отмечает учитель.

Несмотря на это, по его словам, ему теперь грозит увольнение и поэтому он обращается за поддержкой и оглаской.

"Меня обвинили, что я оскорбляю отца, сорвал свое родительское собрание, ну, и нужно готовиться к увольнению. Теперь сижу пакую чемоданы... Расправу готовят на вторник (9 марта, - ред.), Когда состоится собрание комиссии по этому делу. Разумеется, что сейчас команда "вершителей судеб" максимально активизируется и будет лить на меня грязь и распространять ложные слухи и говорить, что вся эта история ложь и делать все, чтобы я уволился. Конечно, ведь у них на кону не человеческая честь и достоинство, а "кормушка", ой, простите, "общественный бюджет", - отмечает на фейсбуке Сергей Берендеев и подчеркивает, что его обидчик вопреки действующему законодательству и установленным правилам свободно передвигается по лицею, общается с чужими детьми без разрешения их родителей и позволяет себе вмешиваться в учебный процесс.

Берендеева уже публично поддержал бывший заместитель министра социальной политики Сергей Нежинский.

Вот отрывок из его заявления:

"Прошу Министерство образования и науки Украины и председателя Оболонской РГА Кирилла Фесика не допустить "рейдерского управления школой", усилить охрану, ведь "институт смотрящих" может быть теперь в каждой школе, если дети и учителя зависимы от внешнего управления и коррупции.

Прошу Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций направить соответствующие запросы в Минобразования с инициативой провести служебное расследование.

Перед тем как говорить о повышении оплаты труда учителям, надо сделать все возможное, чтобы они вообще были в школах".

В свою очередь директор заведения Татьяна Ермак в общении с журналистами подтвердила наличие упомянутого конфликта и заявила, что последнее слово в этой ситуации - за комиссией.

"Я как директор школы сделала все, чего требовала ситуация и стороны конфликта - создала комиссию для изучения конфликта и сообщила в правоохранительные органы о ситуации. У меня правда одна - учитель должен учить, ученики - учиться, а родители - воспитывать своих детей, не более и не менее ", - сказала она.

Справка

Сергей Александрович Берендеев - педагог-новатор с 15-летним стажем.

Образовательной сообщество Украины считает его одним из лучших молодых учителей истории Украины, мира и основ правоведения.

В прошлом году, после введения карантина, проводил видеоуроки на муниципальном канале "Киев".

Его ученики получают призы на конкурсах Малой академии наук и набирают по 200 баллов (из 200 возможных) на ВНО по истории.

Следует напомнить, что в 2019 году в этом же киевском лицее №157 другой разъяренный папа зверски избил учителя физического воспитания. И тогда именно Сергей Берендеев организовывал всеукраинскую кампанию по привлечению внимания к незащищенности учителей государственных школ.

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