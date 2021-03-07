Вблизи построенной Лукашенко АЭС увеличился уровень радиации. В соцсетях говорят о проблемах с охлаждением

7 марта, 2021, 14:52

В воскресенье, 7 марта 2021 года, белорусские медиа и пользователи социальных сетей сообщают о неладах в работе Островецкой АЭС или, как ее еще называют, Белорусской АЭС

Подробности рассказывает Еспресо.TV .

"На АЭС что-то могло случиться, поскольку в прилегающих районах уровень радиации уже превысил показатель в 30 микрорентген в час (максимальный показатель безопасной нормы). Хотя обычный показатель по Беларуси составляет 10 микрорентген", - отмечает по этому поводу Nexta.

Издание утверждает, что соответствующую информацию получило от своих читателей.

Тем временем над Минском вторые сутки часто летают вертолеты.

"Об этом подписчики нам сообщали вчера, но не было повода публиковать эту информацию. Если это авария, то в воздухе появится йод. Сегодня поступил официальный ответ от Минэнерго, там опровергают информацию о сбоях в работе первого энергоблока БелАЭС", - добавляет Nexta .

"Система функционирует в штатном режиме, продолжаются регламентные работы и испытания. Радиационный фон в районе станции в норме", - заверили в свою очередь в ведомстве.

Вместе с тем, в соцсетях можно найти отрывочные свидетельства об осложнениях работы системы охлаждения станции.

Белорусский оппозиционный телеграмм Ник и Майк, где постоянно публикуются "сливы" из коридоров власти в Минске, дал следующее сообщение (якобы из своего чат-бота):

"На днях произошло очередное ЧП на Островецкой АЭС. Сбой дала система охлаждения реактора. Ситуацию пытались исправить вручную - от аварии спасло срабатывания защиты. Но АЭС стала и сейчас находится на ремонте.

С системой охлаждения проблемы постоянные. Она, как и система вентиляции, была смонтирована с нарушениями, которые сейчас постоянно вылезают.

Все это мешает запустить АЭС в работу на полную мощность. "Косяки" с охлаждением нужно устранить, а никто не спешит. И специалистов мало. Российские специалисты-атомщики очень широко улыбаются от белорусских зарплат. Они на низком уровне для этой сферы".

Как информирует портал Хартыя'97, речь идет об Ошмянском и Сморгонском районах.

Минское Еўрарадыё опубликовало показатели датчиков проекта Еврокомиссии Radioactivity Environmental Monitoring, расположенных на границе Беларуси и Литвы.

"Утром 7 марта повышение (фона, - ред.) есть, но пока в пределах нормы", - отмечает радиостанция.

Вопреки возражениям со стороны Евросоюза Островецкая АЭС построена в непосредственной близости к границе с Литвой.

Проектом занимались россияне.

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