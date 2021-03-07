В Украине на вакцинацию от коронавируса уже записались 155 тысяч человек

7 марта, 2021, 18:28

В Украине за первые 5 дней регистрации на вакцинацию от COVID-19 записались 155 тысяч граждан

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в facebook.

Он напомнил, что с 1 марта в Украине начала услуга записи на бесплатную вакцинацию от COVID-19. За первые 5 дней ею воспользовались более 155 тысяч граждан.

"Каждый желающий менее чем за 5 минут может заполнить заявку через приложение и вебпортал Дия или с помощью национального контакт-центра МЗ (0800 60 20 19). Данные будут внесены в электронный список ожидания, что позволит организовать максимально быстрый и безопасный процесс вакцинации. После заполнения заявки украинцы получат приглашение в пункты прививки в соответствии с утвержденным Министерством здравоохранения плана вакцинации", - написал Шмыгаль.

Он добавил, что цифровая система, разработанная Минцифрою и Минздрава, поможет в будущем всем вакцинированным получить подтверждение прививки против COVID-19 в случае, если в мире будут введены так называемые "паспорта вакцинации".

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