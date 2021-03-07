 
РУСУКР
live
Espreso.tvМирВ Сибири загорелась река Обь

В Сибири загорелась река Обь

Вблизи расположенного в Западной Сибири города Нижневартовска (Ханты-Мансийский АО, РФ) из-за прорыва подводного нефтепровода загорелась река Обь

Компания "СибурТюменьГаз" утверждает, что рисков для людей и окружающей среды нет и сейчас ведется утилизация отходов, рассказывает Еспресо.TV .

Правда Ростехнадзор сомневается в безвредности аварии.

Российское агентство "Интерфакс" со ссылкой на МЧС РФ передает об одном пострадавшем. Мужчина получил ожоги, но от госпитализации отказался.

В соцсетях отмечают, что речь идет о месте под названием "Ермаковская переправа".

 

Видео от очевидца

На обнародованной записи видно, как горящие струи нефти буквально выстреливают из-под льда.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

7 марта, 2021 воскресенье

6 марта, 2021 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать