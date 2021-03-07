В Сибири загорелась река Обь

7 марта, 2021, 09:10

Вблизи расположенного в Западной Сибири города Нижневартовска (Ханты-Мансийский АО, РФ) из-за прорыва подводного нефтепровода загорелась река Обь

Компания "СибурТюменьГаз" утверждает, что рисков для людей и окружающей среды нет и сейчас ведется утилизация отходов, рассказывает Еспресо.TV .

Правда Ростехнадзор сомневается в безвредности аварии.

Российское агентство "Интерфакс" со ссылкой на МЧС РФ передает об одном пострадавшем. Мужчина получил ожоги, но от госпитализации отказался.

В соцсетях отмечают, что речь идет о месте под названием "Ермаковская переправа".

Видео от очевидца

На обнародованной записи видно, как горящие струи нефти буквально выстреливают из-под льда.

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