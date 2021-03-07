В Сумах задержали мужчину, который угрожал взорвать гранатой райотдел

7 марта, 2021, 10:00

В полицию поступило сообщение от гражданина, который сообщил, что в его кармане находится граната и он планирует взорвать отделение полиции №4 в городе Сумы. Злоумышленник задержан для дальнейшего установления всех обстоятельств происшествия

В субботу, 6 марта 2021 года, на специальную линию «102» поступило сообщение от гражданина, который сообщил, что в его кармане находится граната, которой он планирует взорвать отделение полиции №4 (город Сумы). Мужчина требовал отставку одного из действующих сотрудников полиции, при этом выражаясь ненормативной лексикой в край агрессивном состоянии, рассказывает Еспресо.TV .

Правоохранители начали розыскные действия с целью установления местонахождения человека, личные данные которого предварительно было установлено.

"41-летний житель Сумского района находился на одной из остановок города. Мужчина задержан для дальнейшего установления всех обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении Национальной полиции Украины .

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