В Швейцарии мусульманкам запретят носить никаб и паранджу

7 марта, 2021, 19:47

Граждане Швейцарии высказались на референдуме за запрет ношения в общественных местах одежды, которая скрывает лицо

Об этом сообщает DW .

Сторонники запрета одежды, полностью скрывающей лицо, победили на референдуме в Швейцарии с минимальным преимуществом. По предварительным данным, за введение ограничений проголосовали около 51,4 жителей Швейцарии, против - 48,6.

В Конституцию Швейцарии будут внесены поправки, позволяющие ввести запрет на ношение одежды, скрывающей лицо.

Запрет коснется не только традиционной одежды мусульманских женщин - никаба и паранджи, но и балаклав, которые носят футбольные фанаты и некоторые участники демонстраций.

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