В NASA рассказали, когда отправят на Луну первую женщину

7 марта, 2021, 22:49

Американское космическое агентство пообещало в ближайшие 10 лет отправить женщину на Луну

Об этом сообщает CBS News .

По словам руководителя космических запусков NASA Чарли Блэквелл-Томпсон, членами программы "Артемида", в рамках которой планируется миссия на Луну станут девять мужчин и девять женщин.

По ее словам, возвращение к изучению спутника Земли позволит получить новые ценные знания и сделать множество научных открытий.

"Нам еще многое предстоит узнать. Мы все еще учимся на образцах, которые были возвращены во время программы Apollo", - сказала Блэквелл-Томпсон.

При этом CBS News отметила, что пока реализация программы "Артемида" задерживается из-за нехватки средств.

Напомним, 18 февраля исполняющий обязанности директора NASA Стив Юрчик заявил, что космическое агентство больше не считает реальным возвращение астронавтов на Луну в 2024 году.

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