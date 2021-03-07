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Espreso.tvОбществоВ Мюнхене осквернили могилу Степана Бандеры

В Мюнхене осквернили могилу Степана Бандеры


фото: twitter
В Мюнхене неизвестные совершили акт вандализма на могиле Степана Бандеры

Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в twitter.

По его словам, могилу Степана Бандеры в Мюнхене облили неизвестным веществом.

"И снова дерзкий акт вандализма на могиле Степана Бандеры в Мюнхене. Отвратительные подонки облили ее неизвестным веществом. Призываем немецкую полицию найти и наказать виновных. Какой стыд, что демонизацией Бандеры занимается не только московская пропаганда, но и уважаемые немецкие историки", - написал Мельник .

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