В Мюнхене осквернили могилу Степана Бандеры

7 марта, 2021, 17:55

В Мюнхене неизвестные совершили акт вандализма на могиле Степана Бандеры

Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в twitter.

По его словам, могилу Степана Бандеры в Мюнхене облили неизвестным веществом.

"И снова дерзкий акт вандализма на могиле Степана Бандеры в Мюнхене. Отвратительные подонки облили ее неизвестным веществом. Призываем немецкую полицию найти и наказать виновных. Какой стыд, что демонизацией Бандеры занимается не только московская пропаганда, но и уважаемые немецкие историки", - написал Мельник .

И снова дерзкий акт вандализма на могиле Степана Бандеры в Мюнхене



Отвратительные подонки облили ее неизвестным веществом



Призывает полицию найти и наказать виновных! ️



Какой стыд, что демонизацией Бандеры занимается не только московская пропаганда, но и уважаемые немецкие историки pic.twitter.com/kOFpIBUAIi - Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) March 7, 2021

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