В Мюнхене осквернили могилу Степана Бандеры
Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в twitter.
По его словам, могилу Степана Бандеры в Мюнхене облили неизвестным веществом.
"И снова дерзкий акт вандализма на могиле Степана Бандеры в Мюнхене. Отвратительные подонки облили ее неизвестным веществом. Призываем немецкую полицию найти и наказать виновных. Какой стыд, что демонизацией Бандеры занимается не только московская пропаганда, но и уважаемые немецкие историки", - написал Мельник .
И снова дерзкий акт вандализма на могиле Степана Бандеры в Мюнхене- Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) March 7, 2021
Отвратительные подонки облили ее неизвестным веществом
Призывает полицию найти и наказать виновных! ️
Какой стыд, что демонизацией Бандеры занимается не только московская пропаганда, но и уважаемые немецкие историки pic.twitter.com/kOFpIBUAIi
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