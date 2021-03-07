В Литве выплатами по 60 тыс. евро заманивают работать врачом в провинции

7 марта, 2021, 14:36

Самоуправление Акмянського района Литвы столкнулось с нехваткой врачей, а потому предлагает кандидатам значительные выплаты. Муниципалитет предлагает медику 60 000 евро на покупку недвижимости, если он согласится проработать в районе не менее 5 лет на полную ставку

Подробности со ссылкой на Delfi рассказывает Еспресо.TV .

Медики Акменского района стареют, большинству из них 65 лет и старше (17 человек), еще 15 входят в группу 55-64-летних.

Молодых - влише 3-5.

"Большинство семейных врачей в районе - пенсионеры, и те, как ни странно, пошли работать в частный центр. Я не знаю, чем их переманили, но наша поликлиника осталась без врачей", - говорит руководитель района Виталиюс Митрофановас.

При этом врачи нужны не только поликлинике, но и больницы.

Чиновник предпочел бы, чтобы семейные врачи жили в районе и работали на полную ставку.

К тому же, потребность во врачах растет, так как количество жителей в районе увеличивается.

Поэтому сначала муниципалитет предлагал врачам 15 000 евро или квартиру.

"Это дало небольшой эффект. Были пять человек: один человек из Украины - он взял квартиру, приехала семья медиков - получили 30 000 на двоих", - вспоминает мэр.

Но решить проблему это не помогло.

Поэтому было решено предлагать подписывать договор на 5 лет и за каждый год предоставлять по 10000 евро. Но это предложение себя не оправдала, тогда сумму увеличили до 60 000 евро.

Есть и другие предложения - если врач не хочет связывать себя на 5 лет, он может получать по 10 000 евро в год на жилье (но не более 5 лет).

Также есть вариант с компенсацией транспорта для проживания не далее чем в 60 км от Акмянского района (или платить по 150 евро на дорогу или на жилье).

Врачам-резидентам предлагают 35 000 евро на обучение и 25000 евро на жилье.

Зарплата врачей в этом муниципалитете - 2000-3000 евро ставки.

Такое предложение сразу сработало.

"На сегодняшний день у нас есть договоренность с двумя семьями врачей, достаточно молодыми - одним около 40 лет, другим меньше. Они привозят и детей (5 на две семьи). Программа будет действовать, пока не заполнятся вакансии", - сказал Митрофановас.

Он добавил, что читал в прессе о том, как швейцарский муниципалитет привлекал специалистов выплатами размером 50000 евро.

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