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Espreso.tvМирВ авиакатастрофе погиб французский миллиардер Оливье Дассо

В авиакатастрофе погиб французский миллиардер Оливье Дассо


фото: Reuters
Французский миллиардер и политик Оливье Дассо погиб 7 марта в результате аварии вертолета

Об этом сообщает Le Parisien .

Частный вертолет, на борту которого находился 69-летний Дассо, потерпел крушение в департаменте Кальвадос. Пилот также погиб.

Президент Франции Эммануэль Макрон уже выразил соболезнования в связи с гибелью Дассо.

"Оливье Дассо любил Францию. Он был промышленником, депутатом, офицером запаса ВВС. Его смерть - большая потеря", - написал Макрона в twitter.

Дассо был депутатом Национального собрания Франции. В списке Forbes он занимал 361 место с состоянием $7,3 млрд. Его семье, среди прочего, принадлежит влиятельная газета Le Figaro.

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