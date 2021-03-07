В авиакатастрофе погиб французский миллиардер Оливье Дассо

7 марта, 2021, 22:01

Французский миллиардер и политик Оливье Дассо погиб 7 марта в результате аварии вертолета

Об этом сообщает Le Parisien .

Частный вертолет, на борту которого находился 69-летний Дассо, потерпел крушение в департаменте Кальвадос. Пилот также погиб.

Президент Франции Эммануэль Макрон уже выразил соболезнования в связи с гибелью Дассо.

"Оливье Дассо любил Францию. Он был промышленником, депутатом, офицером запаса ВВС. Его смерть - большая потеря", - написал Макрона в twitter.

Дассо был депутатом Национального собрания Франции. В списке Forbes он занимал 361 место с состоянием $7,3 млрд. Его семье, среди прочего, принадлежит влиятельная газета Le Figaro.

Olivier Dassault aimait la France. Capitaine d'industrie, député, élu local, commandant de réserve dans l'armée de l'air: sa vie durant, il ne cessa de servir notre pays, d'en valoriser les atouts. Son décès brutal est une grande perte. Pensées à sa famille et à ses proches. - Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 7, 2021

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