Три достопримечательности Мариуполя станут общенациональным культурным наследием
Сейчас документы проходят регистрацию в Министерстве культуры и информационной политики Украины, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на 0629.com.ua .
Как сообщает заместитель городского головы Мариуполя Александр Кочурин, сегодня есть решение городской и областной комиссий, которые подтверждают, что данные объекты являются памятниками архитектуры местного значения. Теперь документы должны пройти регистрацию в Минкультуры и тогда они появятся в общегосударственном реестре.
"Наша задача - сохранить важные культурные и исторические объекты. После их внесения в реестр владельцы обязаны содержать их в надлежащем состоянии", - отметил Кочурин.
дом Нильсена
Ликеро-водочный завод
Мариупольская синагога
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