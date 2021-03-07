Три достопримечательности Мариуполя станут общенациональным культурным наследием

7 марта, 2021, 12:00

Дом архитектора Нильсена, здание бывшего ликеро-водочного завода и синагоги, которые уже давно являются своеобразными "визитными карточками" Мариуполя, готовятся для включения в Государственный реестр объектов культурного наследия

Сейчас документы проходят регистрацию в Министерстве культуры и информационной политики Украины, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на 0629.com.ua .

Как сообщает заместитель городского головы Мариуполя Александр Кочурин, сегодня есть решение городской и областной комиссий, которые подтверждают, что данные объекты являются памятниками архитектуры местного значения. Теперь документы должны пройти регистрацию в Минкультуры и тогда они появятся в общегосударственном реестре.

"Наша задача - сохранить важные культурные и исторические объекты. После их внесения в реестр владельцы обязаны содержать их в надлежащем состоянии", - отметил Кочурин.

дом Нильсена

Ликеро-водочный завод

Мариупольская синагога

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