Трамп потребовал от республиканцев не собирать средства от его имени

7 марта, 2021, 20:37

Бывший президент США Дональд Трамп обратился к Республиканской партии с требованием прекратить сбор средств от его имени

Об этом сообщает Politico.

Юристы Дональда Трампа направили претензии трем организациям Республиканской партии с требованием прекратить использование его образа и имени в рассылках по сбору средств и в сувенирной продукции.

"Президент Трамп сохраняет приверженность Республиканской партии и избирателям консерваторов, которые придерживаются принципов "Америка на первом месте", но это не дает никому - ни друзьям, ни врагам - права использовать его внешность без явного разрешения", - сказал советник бывшего президента.

Претензии от Трампа получили Национальный комитет Республиканской партии, осуществляющий руководство партией, а также кампании по выдвижению республиканцев в Конгресс США и в верхнюю палату.

Советник Трампа отметил, что бывшему президенту не понравилось, что эти организации поддержали республиканцев, проголосовавших за его импичмент в 2021 году.

Напомним, Трамп во время выступления 28 февраля на консервативной конференции во Флориде допустил, что может снова принять участие в президентской гонке в США.

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