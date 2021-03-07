Трамп потребовал от республиканцев не собирать средства от его имени
Об этом сообщает Politico.
Юристы Дональда Трампа направили претензии трем организациям Республиканской партии с требованием прекратить использование его образа и имени в рассылках по сбору средств и в сувенирной продукции.
"Президент Трамп сохраняет приверженность Республиканской партии и избирателям консерваторов, которые придерживаются принципов "Америка на первом месте", но это не дает никому - ни друзьям, ни врагам - права использовать его внешность без явного разрешения", - сказал советник бывшего президента.
Претензии от Трампа получили Национальный комитет Республиканской партии, осуществляющий руководство партией, а также кампании по выдвижению республиканцев в Конгресс США и в верхнюю палату.
Советник Трампа отметил, что бывшему президенту не понравилось, что эти организации поддержали республиканцев, проголосовавших за его импичмент в 2021 году.
- Напомним, Трамп во время выступления 28 февраля на консервативной конференции во Флориде допустил, что может снова принять участие в президентской гонке в США.
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