Совместно с Болгарией в "украинской Венеции" снимают фильм о любви

7 марта, 2021, 08:30

В Вилково проходят съемки фильма "Край реки". Это совместный проект Одесской киностудии и болгарской кинокомпании "Маджик Маунт", который финансируют из госбюджета Украины

Режиссером-постановщиком, продюсером и соавтором сценария фильма является болгарский кинематографист Василий Барков, передает Еспресо.TV со ссылкой на одесскую агентство Украинская информационная служба .

Фильм расскажет историю болгарина Фор, который оказался в Вилково, совершил непредумышленное убийство и попал за решетку. Но в украинской дельте Дуная он встречает свою любовь и находит внутреннюю гармонию. Большую часть съемок картины проводят в Вилково и его окрестностях.

Кинематографисты снимать на улицах города, каналах, морском вокзале. Также должны состояться ночные съемки горящего камыша.