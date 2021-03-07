Сотрудник администрации Лукашенко перешел на сторону народа и обратился к бывшим коллегам

7 марта, 2021, 13:45

Бывший сотрудник администрации Лукашенко Артем Проскалович подписал открытое протестное письмо работников госуправления и обратился к тем, кто продолжает работать в интересах режима

О своем решении он рассказал на YouTube, рассказывает Еспресо.TV .

Вот фрагмент выступления Проскаловича

"Не важно, поддерживаете ли вы действующую власть. Просто дайте себе ответ: законно применять впятером спецсредства к одному человеку, который не замахивается, не грозит, а лежит и плачет от боли? Законно ли гоняться за протестующими на автомобилях ГАИ по тротуарам, законно ли стрелять в окна квартир, из которых просто кричат? Нет законных оснований для таких действий милиции и армии.

Я знаю, что госслужащие преданы своему работодателю. Вот только ваш наниматель и благотворитель - граждане Беларуси.

Ваши должности и зарплаты нигде не денутся при смене власти. Белорусскому народу и любому президенту нужны профессионалы: юристы, экономисты, дипломаты. Только настоящий президент не будет вам тыкать, оскорблять, угрожать, загонять в период эпидемии свои показательные выступления, рискуя вашим здоровьем и жизнями.

... Я знал, что власть будет бояться белорусского народа, они начнут усиливать административное и уголовное законодательство, писать в протоколах и приговорах откровенную юридическую бессмыслицу, что отовсюду литимиться информация, что все "в рамках правового поля" и "по инструкции".

В тот момент у меня не было смелости пойти на улицу.

Решиться на публичное увольнение, зная, как работает система, было еще страшнее. Но я нашел в себе силы уйти. Уйти в никуда, с кредитом, женой в декрете и двумя детьми ".

Открытое письмо против правления Лукашенко белорусские чиновник подписывают по этой ссылке .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb