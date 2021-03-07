"Ингулец" и "Колос" сыграли вничью в чемпионате Украины

7 марта, 2021, 21:21

В 17-м туре чемпионата Украины по футболу "Ингулец" сыграл вничью с "Колосом"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В матче, который состоялся в Кропивницком, была зафиксирована нулевая ничья.

"Колос" набрал 23 очка и вышел на шестую позицию. "Ингулец" с 13 пунктами - 12-й.

Чемпионат Украины

17-й тур

7 марта

"Ингулец" - "Колос" 0:0

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