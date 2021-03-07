"Ингулец" и "Колос" сыграли вничью в чемпионате Украины
7 марта, 2021, 21:21
В 17-м туре чемпионата Украины по футболу "Ингулец" сыграл вничью с "Колосом"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В матче, который состоялся в Кропивницком, была зафиксирована нулевая ничья.
"Колос" набрал 23 очка и вышел на шестую позицию. "Ингулец" с 13 пунктами - 12-й.
Чемпионат Украины
17-й тур
7 марта
"Ингулец" - "Колос" 0:0
- Напомним, 6 марта в 17-м туре чемпионата Украины по футболу "Ворскла" победила "Мариуполь", который доигрывал матч вдевятером.
- Также в субботу "Шахтер" обыграл в донецком дерби в Киеве "Олимпик".
- 7 марта "Динамо" победило "Минай", за который сыграл экс-форвард киевлян Артем Милевский.
- Кроме этого, в воскресенье "Заря" на своем поле победила "Львов" .
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