"Реал" чудом спасся от поражения в мадридском дерби с "Атлетико"
7 марта, 2021, 19:22
В 26-м туре чемпионата Испании по футболу "Реал" и "Атлетико" сыграли вничью в мадридском дерби
Об этом сообщает Еспресо.TV .
"Атлетико" вышел вперед на 15-й минуте, когда забил Луис Суарес.
"Реалу" удалось спастись от поражения лишь в конце матча - на 88-й минуте счет сравнял Карим Бензема.
"Атлетико" сыграл с "Реалом" вничью 1:1, набрал 59 очков и остался на первом месте. "Реал" отстает на 5 очков и идет третьим. На второй позиции расположилась "Барселона", у которой 56 баллов.
Чемпионат Испании
26-й тур
7 марта
"Атлетико" - "Реал" 1:1
Голы: Суарес, 15 - Бензема, 88
- Напомним, 2 марта в 25-м туре чемпионата Испании по футболу "Реал" на своем поле сыграл вничью с "Реал Сосьедад" и опустился на третье место.
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