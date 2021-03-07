"Реал" чудом спасся от поражения в мадридском дерби с "Атлетико"

7 марта, 2021, 19:22

В 26-м туре чемпионата Испании по футболу "Реал" и "Атлетико" сыграли вничью в мадридском дерби

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Атлетико" вышел вперед на 15-й минуте, когда забил Луис Суарес.

"Реалу" удалось спастись от поражения лишь в конце матча - на 88-й минуте счет сравнял Карим Бензема.

"Атлетико" сыграл с "Реалом" вничью 1:1, набрал 59 очков и остался на первом месте. "Реал" отстает на 5 очков и идет третьим. На второй позиции расположилась "Барселона", у которой 56 баллов.

Чемпионат Испании

26-й тур

7 марта

"Атлетико" - "Реал" 1:1

Голы: Суарес, 15 - Бензема, 88

Напомним, 2 марта в 25-м туре чемпионата Испании по футболу "Реал" на своем поле сыграл вничью с "Реал Сосьедад" и опустился на третье место.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb