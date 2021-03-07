На 8 марта в разных городах Украины готовятся антифеминистические контрмитинги
7 марта, 2021, 21:12
В понедельник, 8 марта 2021 года, в Международный женский день, общественная организации "Традиция и порядок" собирается провести ряд массовых мероприятий
Об этом они сообщают через телеграмм, рассказывает Еспресо.TV .
"Мы, как представители прославленного патриархата и сторонники всего прекрасного, также выйдем на улицы", - отмечается в анонсе .
Традиционалисты говорят, что ставят цель "спасать обманутых девушек" из женских организаций, которым "вселили в головы бред о неравенстве".
Акции традиционалистов пройдут в Киеве, Одессе, Харькове, Львове, Днипре, Черкассах, Запорожье, Николаеве, Мариуполе, Мариуполе и Житомире.
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