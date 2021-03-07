На 8 марта оккупанты дарят Симферополю "безлимитную" воду
7 марта, 2021, 12:39
В захваченном РФ украинском городе Симферополь по случаю Международного женского дня (8 марта) оккупационная администрация устроила круглосуточную подачу холодной воды
Об этом со ссылкой на коллаборационных ресурсы Крыма передает Еспресо.TV .
"В связи с весенним праздником подача воды осуществляется с 6:00 утра 6 марта в 9:00 9 марта", - сообщили сотрудники водоканала.
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Во все остальные дни местным жителям холодная вода подается по графику: с 06:00 до 09:00 и с 18:00 до 21:00.
О горячей воде при этом речь вообще не идет.
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