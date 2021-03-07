Меркель призвала к равенству в зарплатах мужчин и женщин
Об этом она заявила в еженедельном видеоподкасте, обнародованном в субботу, 6 марта 2021 года, передает Еспресо.TV со ссылкой на DW .
"Взглянув на состав руководства в бизнесе, а также в политике, мы увидим, что мы еще не достигли этой цели", - сказала Меркель
Она отметила, что "таланты и перспективы обоих полов" имеют огромное значение - "особенно сейчас во время глобальной пандемии". Вот почему "паритет во всех сферах жизни общества" необходим, считает канцлер ФРГ. В этом контексте она подчеркнула, что "женщины наконец должны иметь возможность зарабатывать столько же, как и мужчины".
По словам Меркель, кризис, вызванный пандемией, не должен привести к тому, что "мы вернемся к некоторым ролевым моделям, которые, как мы считали, уже преодолели".
Канцлер обратила внимание, что во времена пандемии все больше женщин вынуждены одновременно помогать детям со школьным обучением дома, ухаживать за ними, а также работать над собственной карьерой. По ее словам, особые вызовы стоят прежде всего перед женщинами, которые работают в социальной сфере.
"Более 75% работников отрасли здравоохранения - от терапевтов к персоналу в больницах, медицинских лабораториях и аптеках - это женщины", - сказала Меркель.
"При этом на руководящих должностях здесь лишь около 30% - женщины", - подчеркнула канцлер.
Меркель подчеркнула, что не может так быть, "чтобы женщины играли значительную роль в нашем обществе и одновременно не могли наравне с мужчинами участвовать в принятии важных решений в политике, экономике и обществе".
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