Китай толкает Путина в пропасть "горячей" войны с Западом, - Пионтковский
7 марта, 2021, 12:17
Официальный Пекин больше заинтересован в обострении противостояния Москвы со странами Европы и США и превращения его в непосредственные боевые действия с участием как российских, так и европейских или американских военных
С таким заявлением политолог Андрей Пионтковский (Вашингтон) выступил в эфире еженедельной программы "Студия Запад" с Антоном Борковским на Еспресо.TV .
Об этом в частности свидетельствует нежелание КНР в полной мере поддерживать международные санкции, введенные в отношении РФ после отравления Алексея Навального.
По мнению Пионтковского, китайские власти намеренно провоцирует Кремль, чтобы в результате той катастрофы, которой для России неизбежно закончится прямое боестолкновение с блоком НАТО, занять Дальний Восток и Восточную Сибирь.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти