Китай толкает Путина в пропасть "горячей" войны с Западом, - Пионтковский

7 марта, 2021, 12:17

Официальный Пекин больше заинтересован в обострении противостояния Москвы со странами Европы и США и превращения его в непосредственные боевые действия с участием как российских, так и европейских или американских военных

С таким заявлением политолог Андрей Пионтковский (Вашингтон) выступил в эфире еженедельной программы "Студия Запад" с Антоном Борковским на Еспресо.TV .

Об этом в частности свидетельствует нежелание КНР в полной мере поддерживать международные санкции, введенные в отношении РФ после отравления Алексея Навального.

По мнению Пионтковского, китайские власти намеренно провоцирует Кремль, чтобы в результате той катастрофы, которой для России неизбежно закончится прямое боестолкновение с блоком НАТО, занять Дальний Восток и Восточную Сибирь.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb