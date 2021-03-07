Калитвинцев - мощный мотиватор, - Алексей Антонов в "Футбольном формате"

7 марта, 2021, 14:41

Генеральный директор футбольного клуба "Олимпик" (Донецк) Алексей Антонов рассказал об изменениях на тренерском мостике донецкой команды

Об этом он говорил в эксклюзивном интервью программе "Футбольный Формат" на телеканале "Еспресо":

- Как распределяют между собой обязанности Гришко, Туре и Литовченко в тренерском штабе?

- Литовченко - помощник главного тренера, Гришко - ассистент тренера, Туре - тоже ассистент тренера. У каждого свои обязанности.

- Раньше вы говорили, что Климовский ваш тренер, теперь вы его резко меняете. Что сложилось не так?

- Я объяснял, что Климовский - это наш человек с первого дня создания клуба. Он был всегда, с детской академии, мы в него верили. Когда увольняли кого-то - он приходил на помощь. Он был таким кризисным менеджером, спасал ситуацию, расслаблял немного ребят. Все знали его и уважали, до сих пор уважают.

К сожалению, так получилось, что у Игоря Петровича команда "поплыла", я так понимаю со стороны. Надо было какое-то экстренное вмешательство хирургическое. Поэтому выбор пал на Калитвинцева.

- На каких нотах вы разошлись с Климовским?

- На хороших отношениях, с хорошими отношениями. Мы продолжаем отношения. Президент пообещал - если к лету все будет нормально, может, он возглавит у нас молодежную команду.

- Почему именно Калитвинцев?

- Это опытный тренер, его все знают. Мы его знаем по работе в московском "Динамо", сборной Украины. Знаем его не только как тренера, но и лично как хорошего человека и специалиста. Когда был выбор между тремя тренерами, первоочередным выбором был Юрий Калитвинцев.

- Какие требования у тренера к игрокам сейчас?

- Новый тренер - мощный мотиватор. Когда он заходит в раздевалку и начинает говорить, даже я завожусь и готов выйти на поле биться. Ребята это чувствуют на себе, - рассказал Антонов в эфире "Футбольного формата".