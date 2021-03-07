Калитвинцев - мощный мотиватор, - Алексей Антонов в "Футбольном формате"
Об этом он говорил в эксклюзивном интервью программе "Футбольный Формат" на телеканале "Еспресо":
- Как распределяют между собой обязанности Гришко, Туре и Литовченко в тренерском штабе?
- Литовченко - помощник главного тренера, Гришко - ассистент тренера, Туре - тоже ассистент тренера. У каждого свои обязанности.
- Раньше вы говорили, что Климовский ваш тренер, теперь вы его резко меняете. Что сложилось не так?
- Я объяснял, что Климовский - это наш человек с первого дня создания клуба. Он был всегда, с детской академии, мы в него верили. Когда увольняли кого-то - он приходил на помощь. Он был таким кризисным менеджером, спасал ситуацию, расслаблял немного ребят. Все знали его и уважали, до сих пор уважают.
К сожалению, так получилось, что у Игоря Петровича команда "поплыла", я так понимаю со стороны. Надо было какое-то экстренное вмешательство хирургическое. Поэтому выбор пал на Калитвинцева.
- На каких нотах вы разошлись с Климовским?
- На хороших отношениях, с хорошими отношениями. Мы продолжаем отношения. Президент пообещал - если к лету все будет нормально, может, он возглавит у нас молодежную команду.
- Почему именно Калитвинцев?
- Это опытный тренер, его все знают. Мы его знаем по работе в московском "Динамо", сборной Украины. Знаем его не только как тренера, но и лично как хорошего человека и специалиста. Когда был выбор между тремя тренерами, первоочередным выбором был Юрий Калитвинцев.
- Какие требования у тренера к игрокам сейчас?
- Новый тренер - мощный мотиватор. Когда он заходит в раздевалку и начинает говорить, даже я завожусь и готов выйти на поле биться. Ребята это чувствуют на себе, - рассказал Антонов в эфире "Футбольного формата".
- Напомним, на прошлой неделе вместо Игоря Климовского донецкий "Олимпик" возглавил Юрий Калитвинцев. Накануне "Олимпик" в скандальном матче уступил "Шахтеру" (0: 1).
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