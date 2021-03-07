Ежегодно с участием или с согласия госслужащих разворовывается 37 млрд грн, - эксперты. Инфографика
На такой цифре настаивает Офис простых решений и результатов во главе с Саакашвили, который гоуе законодательные предложения для Национального совета реформ, передает Еспресо.TV .
"Эти цифры не взяты с потолка. Это результат года нашей работы по многим направлениям реформ, сопротивление которым мы встречали. И более того, эти цифры подтвердили руководители всех главных финансовых ведомств. Никто наши данные не только не оспаривал, но наоборот говорили, что реальные цифры еще больше ", - отмечается на странице политика.
Согласно подсчетам экспертов Офиса простых решений только в течение одного года на эти средства можно было бы:
- 10 раз провести вакцинацию всего населения Украины.
- Построить 1700 абсолютно новых школ.
- Проложить 1000 километров дорог европейского качества.
- Украине бы не понадобилось брать кредит у МВФ.
- увеличить пенсии на 50%.
- Закупить 4100 абсолютно новых железнодорожных вагонов.
- Выплатить каждому учителю в стране премию в 10 тыс. $.
- Купить 5000 новых машин скорой помощи.
"Украина - не бедная страна, как нас усиленно убеждают. Украина - очень богатая, если не "крисить" более половины бюджета страны!", - отмечается в сообщении.
Вместе с тем, как свидетельствует подготовлена по этому поводу инфографика от Офиса простых решений, обнародованная сегодня, 7 марта 2021 года, речь идет не только о преступной деятельности или бездействие чиновничества, но и о правонарушениях со стороны бизнеса, на которую почему-то закрываются глаза. Речь о "черной" и "серой" зарплате для наемных работников, уклонение от уплаты налогов, оффшоры, "теневой" аренде государственной и коммунальной собственности, выплате взяточникам "откатов" от тендеров на госзакупки и тому подобное.
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