Дело "вагнеровцев" догонит Зеленского после окончания каденции, - Лозинский
Об этом заявил народный депутат Украины (фракция "Голос") Роман Лозинский в эфире программы " Борковский & Валевская ", передает "Еспресо.Захид" .
"К сожалению, вопросам дела "вагнеровцев" в Верховной Раде занимаются только оппозиционные депутаты. Монобильшисть не имеет единого позиции. Ни разу на заседаниях депутаты из "Слуги народа" не выступали с соответствующим обращением. Но это вопрос государственного достоинства. После международных расследований, сейчас эти данные выведут наверх, ни одна комиссия ВР и никакие какие-то внутренние шаги уже не будут иметь значения. Президент Зеленский еще на некоторое время получит иммунитет, а потом, думаю, что после завершения каденции, его это дело догонит. Ведь все тайное рано или поздно становится явным. Мне кажется, что значительную часть рабочего дня Зеленского забирает "отмазывание" его ближайших соратников. То, что он занимается Ермаком и Татаровым показывает, что он не готов здесь уступать, потому что ниточка выведет и к нему ", - сказал Роман Лозинский.
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