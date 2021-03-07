COVID-19 в Украине: 7 тыс. новых, Житомирщина и Львовщина бьют рекорды
7 марта, 2021, 14:00
За последние сутки на подконтрольной государству Украина территории выявлены 7 167 новых, лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом
Такие данные Совета национальной безопасности и обороны состоянию на 7 марта 2021 года приводит Еспресо.TV.
Суммарные показатели:
обнаружено - 1 401 228 (+7 167),
умерли - 27 022 (+103),
выздоровели - 1 196 520 (2 147),
болеют - 177 686 (+4 917),
подозрение - 1 539 706 (+8 768).
При этом больше всего новых зараженных появилось в следующих областях:
Житомирская - 747,
Львовская - 601,
Винницкая - 587,
Ивано-Франковская - 543,
Закарпатская - 503.
В остальных регионах - менее 500.
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