COVID-19 в Украине: 7 тыс. новых, Житомирщина и Львовщина бьют рекорды

7 марта, 2021, 14:00

За последние сутки на подконтрольной государству Украина территории выявлены 7 167 новых, лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом

Такие данные Совета национальной безопасности и обороны состоянию на 7 марта 2021 года приводит Еспресо.TV.

Суммарные показатели:

обнаружено - 1 401 228 (+7 167),

умерли - 27 022 (+103),

выздоровели - 1 196 520 (2 147),

болеют - 177 686 (+4 917),

подозрение - 1 539 706 (+8 768).

При этом больше всего новых зараженных появилось в следующих областях:

Житомирская - 747,

Львовская - 601,

Винницкая - 587,

Ивано-Франковская - 543,

Закарпатская - 503.

В остальных регионах - менее 500.

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