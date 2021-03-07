7 марта на фронте: оккупанты 5 раз нарушили режим тишины

7 марта, 2021, 19:07

7 марта на Донбассе российские оккупационные войска осуществили пять обстрелов украинских позиций

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Вблизи Авдеевки вооруженные формирования Российской Федерации открыли огонь из минометов 120-го и 82-го калибра. Наши защитники огнем дали достойный отпор.

Недалеко от населенного пункта Лебединское оккупанты открывали прицельный огонь из миномета 82-го калибра и из станкового противотанкового гранатомета.

У населенного пункта Опытное, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники вели неприцельный огонь в сторону украинских позиций из подствольного гранатомета, а вблизи населенного пункта Пивденное, оккупанты провели прицельные обстрелы из противотанкового ракетного комплекса и стрелкового оружия.

Боевых потерь среди украинских воинов нет.

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