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Espreso.tvОбществоВселенский патриарх Варфоломей подтвердил, что посетит Украину в 30-ю годовщину Независимости

Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил, что посетит Украину в 30-ю годовщину Независимости


фото: facebook
В 30-ю годовщину Независимости Украину с официальным визитом посетит Вселенский патриарх Варфоломей

Об этом сообщила заместитель председателя фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук в facebook.

По ее словам, Варфоломей подтвердил свой визит в Украину.

"Замечательные новости из Стамбула! На встрече с делегацией народных депутатов из фракции " Слуга народа " Вселенский патриарх Варфоломей I подтвердил свой приезд в Украину на торжества по случаю 30-летия Независимости - по приглашению Владимира Зеленского. Очень символично, что на празднование Дня Независимости Украины прибудет патриарх, который сыграл одну из ключевых ролей в независимости и признании украинского православия ", - написала Кравчук.

Последний раз Варфоломей был в Украине в 2008 году.

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