Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил, что посетит Украину в 30-ю годовщину Независимости
Об этом сообщила заместитель председателя фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук в facebook.
По ее словам, Варфоломей подтвердил свой визит в Украину.
"Замечательные новости из Стамбула! На встрече с делегацией народных депутатов из фракции " Слуга народа " Вселенский патриарх Варфоломей I подтвердил свой приезд в Украину на торжества по случаю 30-летия Независимости - по приглашению Владимира Зеленского. Очень символично, что на празднование Дня Независимости Украины прибудет патриарх, который сыграл одну из ключевых ролей в независимости и признании украинского православия ", - написала Кравчук.
Последний раз Варфоломей был в Украине в 2008 году.
- 30 ноября 2020 года Варфоломей объявил, что посетит Украину 24 августа 2021 года в 30-ю годовщину Независимости.
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