6 марта, 2021, 20:57

В Венесуэле из-за гиперинфляции ввели в обращение банкноты номиналом 1 млн боливаров, которые печатают в России

Об этом сообщает DW.

Центральный банк Венесуэлы заявил, что запускает в обращение новые банкноты номиналом 200 тыс., 500 тыс. и 1 млн боливаров.

"Новые банкноты номиналом 200 тыс. ($0,11), 500 тыс. ($0,27) и 1 млн суверенных боливаров ($0,53) начнут постепенно вводиться в обращение с 8 марта 2021 года", - сообщили в нацбанке.

Венесуэла уже почти три года находится в состоянии тяжелого социально-экономического кризиса. По итогам 2018 года инфляция в стране составила 1,7 млн процента, а в 2019-м - более 9585 процентов. В качестве одной из мер укрепления экономики власть страны ввела новую валюту - суверенный боливар, однако и его курс существенно упал: сейчас $1 стоит более 1,8 млн боливаров.

В феврале 2020 года Bloomberg сообщил, что печатать новые банкноты для Венесуэлы будет российская компания "Госзнак", которая выпустит 300 млн новых банкнот.

28 января стало известно, что за 20 лет "эпохи Путина" Россия потратила $ 609 млрд из государственного бюджета страны на поддержку дружественных режимов в других странах и геополитические проекты.

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