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Espreso.tvМирВенесуэла ввела банкноты номиналом 1 млн боливаров, которые печатают в России

Венесуэла ввела банкноты номиналом 1 млн боливаров, которые печатают в России


фото: Reuters
В Венесуэле из-за гиперинфляции ввели в обращение банкноты номиналом 1 млн боливаров, которые печатают в России

Об этом сообщает DW.

Центральный банк Венесуэлы заявил, что запускает в обращение новые банкноты номиналом 200 тыс., 500 тыс. и 1 млн боливаров.

"Новые банкноты номиналом 200 тыс. ($0,11), 500 тыс. ($0,27) и 1 млн суверенных боливаров ($0,53) начнут постепенно вводиться в обращение с 8 марта 2021 года", - сообщили в нацбанке.

Венесуэла уже почти три года находится в состоянии тяжелого социально-экономического кризиса. По итогам 2018 года инфляция в стране составила 1,7 млн процента, а в 2019-м - более 9585 процентов. В качестве одной из мер укрепления экономики власть страны ввела новую валюту - суверенный боливар, однако и его курс существенно упал: сейчас $1 стоит более 1,8 млн боливаров.

В феврале 2020 года Bloomberg сообщил, что печатать новые банкноты для Венесуэлы будет российская компания "Госзнак", которая выпустит 300 млн новых банкнот.

  • 28 января стало известно, что за 20 лет "эпохи Путина" Россия потратила $ 609 млрд из государственного бюджета страны на поддержку дружественных режимов в других странах и геополитические проекты.

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