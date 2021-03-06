В оккупированной Абхазии задержали главаря банды "ДНР" "Пятнашка"

6 марта, 2021, 10:19

Российский наемник из оккупированной РФ грузинской Абхазии, в прошлом - главарь банды "Пятнашка", действовавшей в составе террористической организации "ДНР", Ахра Авидзба был задержан сотрудниками "Службы государственной безопасности Абхазии"

Фейковое "МВД республики" задержало также группу его охраны, состоящий из "граждан" ДНР ", рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Ekho Kavkaza (проект международной редакции Радио Свобода).

Ему предъявлены обвинения в "подготовке государственного переворота".

По данным российских СМИ, 2 марта Авидзба участвовал в акции протеста у здания "Народного собрания Абхазии", которая была вызванной поездкой бывшего "помощника президента" Бенура Квирая в Грузию. По мнению жестко промосковской "оппозиции" в лице Авидзбы, эта поездка якобы свидетельствовала о намерении руководства "республики" "сдать страну".

Среди задержанных вместе с Авидзба есть лица, местом рождения которых является Украина.

Это Андрей Локтионов (1986) из Ясиноватой и Станислав Культа (1989) из Одессы.

Справка

Банда "Пятнашка" совершала военные преступления на украинском Донбассе.

Авидзба лично воевал против защитников Украины в Иловайске и Дебальцево.

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