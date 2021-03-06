В Киеве мужчина нанес ножевое ранение и скрылся на черном "Мерседесе"

6 марта, 2021, 11:55

О 11:33 субботы, 6 марта 2021 года, полицией города Киева введен план "Перехват"

Об этом сообщается ВартовиЕспресо .

По предварительным данным, в Шевченковском районе столицы неизвестный нанес ножевое ранение человеку и скрылся с места происшествия.

Полиция разыскивает черный автомобиль Mercedes Benz, номерные знаки - АА1901ЕХ.

Больше информации позже.

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