Укрзализныця назначила 5 спецрейсов, чтобы вывезти пассажиров из городов "красной" зоны

6 марта, 2021, 20:37

Укрзализныця назначила пять специальных рейсов, чтобы вывезти 2 тыс. пассажиров из Черновцов и Ивано-Франковска, где действуют жесткие карантинные ограничения

Об этом сообщает официальный сайт Укрзализныци .

Укрзализныця заявила, что выполнит пять специальных рейсов для безопасного вывоза более 2000 пассажиров, которым критически важно уехать из карантинных зон.

По представлению Ивано-Франковской и Черновицкой ОГА и по согласованию с Министерством здравоохранения и Министерством инфраструктуры в ближайшее время будет открыта продажа на следующие рейсы:

043/044 Ивано-Франковск - Киев отправлением 8 марта в 21:55 и прибытием 9 марта в 8:48.

007/008 Черновцы - Киев отправлением 8 марта в 21:08 и прибытием 9 марта в 9:07.

149/150 Ворохта - Полтава отправлением 8 марта в 13:51 и прибытием 9 марта в 10:38.

135/136 Черновцы - Одесса с выездом 9 марта в 15:35 и прибытием 10 марта в 10:01.

117/118 Черновцы - Киев отправлением 9 марта в 19:46 и прибытием 10 марта в 08:08.

Ранее стало известно, что Укрзализныця с 7 по 12 марта приостановит продажу билетов в Черновицкую и Житомирскую область в связи с коронавирусом.

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