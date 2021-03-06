Укрзализныця назначила 5 спецрейсов, чтобы вывезти пассажиров из городов "красной" зоны
Об этом сообщает официальный сайт Укрзализныци .
Укрзализныця заявила, что выполнит пять специальных рейсов для безопасного вывоза более 2000 пассажиров, которым критически важно уехать из карантинных зон.
По представлению Ивано-Франковской и Черновицкой ОГА и по согласованию с Министерством здравоохранения и Министерством инфраструктуры в ближайшее время будет открыта продажа на следующие рейсы:
043/044 Ивано-Франковск - Киев отправлением 8 марта в 21:55 и прибытием 9 марта в 8:48.
007/008 Черновцы - Киев отправлением 8 марта в 21:08 и прибытием 9 марта в 9:07.
149/150 Ворохта - Полтава отправлением 8 марта в 13:51 и прибытием 9 марта в 10:38.
135/136 Черновцы - Одесса с выездом 9 марта в 15:35 и прибытием 10 марта в 10:01.
117/118 Черновцы - Киев отправлением 9 марта в 19:46 и прибытием 10 марта в 08:08.
- Ранее стало известно, что Укрзализныця с 7 по 12 марта приостановит продажу билетов в Черновицкую и Житомирскую область в связи с коронавирусом.
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