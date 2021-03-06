Украина победила Израиль в матче Кубка Дэвиса

6 марта, 2021, 17:37

Мужская сборная Украины по теннису победила команду Израиля в матче Кубка Дэвиса

Об этом сообщает Укринформ .

Украина победила Израиль в матче 1-й Мировой группы Кубка Дэвиса со счетом 3:2.

Решающую победу Украине принес Сергей Стаховский, который на корте Marina Tennis Club в Погребах, на Киевщине, одолел Ишая Олиеля - 6:4, 6:2.

В стартовой встрече Илья Марченко переиграл Даниэля Цукермана - 1:6, 6:3, 6:2, затем Сергей Стаховский проиграл Эдану Лешему - 3:6, 6:3, 2:6.

В третьей игре пара Денис Молчанов - Сергей Стаховский уступила дуэту Даниэль Цукерман - Ионатан Эрлих - 4:6, 6:4, 3:6, а Марченко победил Лешема - 6:3, 6:2.

Следующий соперник сборной Украины определится позже.

Кубок Дэвиса

Первая Мировая группа

5-6 марта

Украина - Израиль - 3:2

Илья Марченко - Даниэль Цукерман 1:6, 6:3, 6:2

Сергей Стаховский - Эдан Лешем 3:6, 6:3, 2:6

Стаховский / Молчанов - Эрлих / Цукерман 4:6, 6:4, 3:6

Илья Марченко - Эдан Лешем 6:3, 6:2

Сергей Стаховский - Ишай Олиель - 6:4, 6:2

Напомним, 6 марта Сергей Стаховский выступил в поддержку заключенного на 7 лет одесского общественного активиста и видеоблогера Сергея Стерненко.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb