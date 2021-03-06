Украина победила Израиль в матче Кубка Дэвиса
Об этом сообщает Укринформ .
Украина победила Израиль в матче 1-й Мировой группы Кубка Дэвиса со счетом 3:2.
Решающую победу Украине принес Сергей Стаховский, который на корте Marina Tennis Club в Погребах, на Киевщине, одолел Ишая Олиеля - 6:4, 6:2.
В стартовой встрече Илья Марченко переиграл Даниэля Цукермана - 1:6, 6:3, 6:2, затем Сергей Стаховский проиграл Эдану Лешему - 3:6, 6:3, 2:6.
В третьей игре пара Денис Молчанов - Сергей Стаховский уступила дуэту Даниэль Цукерман - Ионатан Эрлих - 4:6, 6:4, 3:6, а Марченко победил Лешема - 6:3, 6:2.
Следующий соперник сборной Украины определится позже.
Кубок Дэвиса
Первая Мировая группа
5-6 марта
Украина - Израиль - 3:2
Илья Марченко - Даниэль Цукерман 1:6, 6:3, 6:2
Сергей Стаховский - Эдан Лешем 3:6, 6:3, 2:6
Стаховский / Молчанов - Эрлих / Цукерман 4:6, 6:4, 3:6
Илья Марченко - Эдан Лешем 6:3, 6:2
Сергей Стаховский - Ишай Олиель - 6:4, 6:2
- Напомним, 6 марта Сергей Стаховский выступил в поддержку заключенного на 7 лет одесского общественного активиста и видеоблогера Сергея Стерненко.
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