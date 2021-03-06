Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украине наконец потеплеет
Об этом синоптик Еспресо.TV . Наталья Диденко сообщила в facebook.
"Воскресенье в Украине обещает быть ветреным. Порывы северо-западного ветра могут достигать штормовых! Не забывайте дома шарфик и перчатки, очень поможет как раз и маска, потому что холодный ветер будет обжигать лицо, руки. Каких-то существенных осадков завтра в Украине ждать вряд ли стоит, разве что поздно вечером на Волыни, Ривненщине и во всех северных областях есть вероятность снега и мокрого снега", - написала Диденко.
По ее словам, сегодня ночью будет морозно, -2... -7 градусов, на крайнем севере Украины и в Карпатах -9..,-12 градусов. Днем ожидается +2... +6 градусов.
В Киеве воскресенье предполагается с сильным ветром, холодное, ночью до -3...-6 градусов, завтра днем +2...+4 градуса.
"В ближайшие дни еще побудет холодная погода, а вот следующие выходные обещают быть повеселее, с пятницы температура воздуха повысится до +7...+10 градусов", - добавила Наталья Диденко.
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