Руководитель Винницкого облсовета времен Януковича посетил "Приднестровье". От СБУ ждут реакции

6 марта, 2021, 13:22

Сергей Татусяк, глава Винницкого областного совета времен Януковича, посетил самопровозглашенную "Приднестровскую Молдавскую Республику" ( "ПМР")

Вместе с ним на встрече "Союза промышленников, аграриев и предпринимателей Приднестровья" был также гендиректор компании "ПодилляАгроЗахист" Александр Суворов, передает Еспресо.TV со ссылкой на винницкий портал Vежа .

О своем визите в непризнанную Украиной республику Сергей Татусяк сообщил на своей странице в Фейсбук. Он написал, что посетил город Тирасполь, где встретился с "партнерами". В частности, "имел возможность представить работу Еврорегиона "Днестр" и Международного агрокластера "Днестр".

С сайта "Загальноприднистровского народного форума" стало известно, что это была встреча руководства международной организации трансграничного сотрудничества Еврорегион "Днестр" с руководством "Союза промышленников, аграриев и предпринимателей Приднестровья". А произошла она еще 18 февраля в Тирасполе (этот город считают столицей самопровозглашенной республики).

В сообщении говорится, что ключевыми темами диалога стали промежуточные итоги совместной деятельности организаций в 2020 году, а также перспективы внедрения современных технологий органического удобрения почвы при ведении сельского хозяйства в "Приднестровье".

Несмотря на это на сайте Еврорегиона "Днестр", главой которого является Сергей Татусяк, указано, что в его состав входят только Винницкая область (от Украины) и семь районов от Республики Молдова: Дондушенський, Дубэсарского, Окницкий, Резинский, Сороцкий, Флорештский и Шолданештский районы .

Территорий "ПМР", где состоялась встреча, там не указано.

В своей заметке на Фейсбук от 26 февраля Сергей Татусяк отметил, что в ходе этой встречи состоялась еще презентация украинских предприятий, которые планируют поставки своей органической продукции за рубеж. В частности, на сайте "Загальноприднистровского народного форума" отметили, что на этой встрече присутствовал гендиректор ООО "Подилляагрозахист" Александр Суворов. Основной вид деятельности этого предприятия - оптовая торговля средствами защиты растений, минеральными и органическими удобрениями, семенами и сельскохозяйственной продукцией.

После того, как о поездке в "ПМР" стало известно в целом, общественная организация "Лютич" из Винницы заявила, что подала обращение в СБУ, чтобы там предоставили правовую оценку действиям Сергея Татусяка. По их мнению, такие действия являются ничем иным, как легитимацией самопровозглашенной "Республики Приднестровье", и способствуют ухудшению репутации Украины.

"Организация "Лютич" подала обращение в Службу безопасности Украины, чтобы предоставили правовую оценку действиям гражданина Украины Татусяка Сергея Филипповича, который проводит встречи в Тирасполе с представителями бизнес-сообщества самопровозглашенной "Республики Приднестровье" и руководством "Министерства иностранных дел "ПМР. " По нашему мнению, это не допустимое явление. Позиция нашего государства по приднестровскому конфликту является неизменной. Украина поддерживает суверенитет и территориальную целостность Молдовы в рамках ее международно признанных границ. А действия Татусяка Сергея являются ничем иным, как легитимацией самопровозглашенной Республики Приднестровье, которое способствует ухудшению репутации нашего государства ", - говорится в сообщении.

Глава ОО "Лютич" Роман Яковлев отметил, что они подали письменное обращение в управление СБУ, и теперь ждут письменного ответа.

Справка

Сергей Татусяк был народным депутатом Украины IV созыва, а также главой Винницкого областного совета (с ноября 2010 по февраль 2014).

После победы Виктора Януковича на президентских выборах 2010 года Сергей Татусяк стал членом Партии регионов, но в феврале 2014 года заявил о выходе из нее .

Сейчас он является главой Еврорегиона "Днестр".

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