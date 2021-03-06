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Espreso.tvОбществоРуководитель Винницкого облсовета времен Януковича посетил "Приднестровье". От СБУ ждут реакции

Руководитель Винницкого облсовета времен Януковича посетил "Приднестровье". От СБУ ждут реакции

На фото Сергей Татусяк четвертый
Сергей Татусяк, глава Винницкого областного совета времен Януковича, посетил самопровозглашенную "Приднестровскую Молдавскую Республику" ( "ПМР")

Вместе с ним на встрече "Союза промышленников, аграриев и предпринимателей Приднестровья" был также гендиректор компании "ПодилляАгроЗахист" Александр Суворов, передает Еспресо.TV со ссылкой на винницкий портал Vежа .

О своем визите в непризнанную Украиной республику Сергей Татусяк сообщил на своей странице в Фейсбук. Он написал, что посетил город Тирасполь, где встретился с "партнерами". В частности, "имел возможность представить работу Еврорегиона "Днестр" и Международного агрокластера "Днестр".

С сайта "Загальноприднистровского народного форума" стало известно, что это была встреча руководства международной организации трансграничного сотрудничества Еврорегион "Днестр" с руководством "Союза промышленников, аграриев и предпринимателей Приднестровья". А произошла она еще 18 февраля в Тирасполе (этот город считают столицей самопровозглашенной республики).

В сообщении говорится, что ключевыми темами диалога стали промежуточные итоги совместной деятельности организаций в 2020 году, а также перспективы внедрения современных технологий органического удобрения почвы при ведении сельского хозяйства в "Приднестровье".

Несмотря на это на сайте Еврорегиона "Днестр", главой которого является Сергей Татусяк, указано, что в его состав входят только Винницкая область (от Украины) и семь районов от Республики Молдова: Дондушенський, Дубэсарского, Окницкий, Резинский, Сороцкий, Флорештский и Шолданештский районы .

Территорий "ПМР", где состоялась встреча, там не указано.

В своей заметке на Фейсбук от 26 февраля Сергей Татусяк отметил, что в ходе этой встречи состоялась еще презентация украинских предприятий, которые планируют поставки своей органической продукции за рубеж. В частности, на сайте "Загальноприднистровского народного форума" отметили, что на этой встрече присутствовал гендиректор ООО "Подилляагрозахист" Александр Суворов. Основной вид деятельности этого предприятия - оптовая торговля средствами защиты растений, минеральными и органическими удобрениями, семенами и сельскохозяйственной продукцией.

После того, как о поездке в "ПМР" стало известно в целом, общественная организация "Лютич" из Винницы заявила, что подала обращение в СБУ, чтобы там предоставили правовую оценку действиям Сергея Татусяка. По их мнению, такие действия являются ничем иным, как легитимацией самопровозглашенной "Республики Приднестровье", и способствуют ухудшению репутации Украины.

"Организация "Лютич" подала обращение в Службу безопасности Украины, чтобы предоставили правовую оценку действиям гражданина Украины Татусяка Сергея Филипповича, который проводит встречи в Тирасполе с представителями бизнес-сообщества самопровозглашенной "Республики Приднестровье" и руководством "Министерства иностранных дел "ПМР. " По нашему мнению, это не допустимое явление. Позиция нашего государства по приднестровскому конфликту является неизменной. Украина поддерживает суверенитет и территориальную целостность Молдовы в рамках ее международно признанных границ. А действия Татусяка Сергея являются ничем иным, как легитимацией самопровозглашенной Республики Приднестровье, которое способствует ухудшению репутации нашего государства ", - говорится в сообщении.

Глава ОО "Лютич" Роман Яковлев отметил, что они подали письменное обращение в управление СБУ, и теперь ждут письменного ответа.

Справка

Сергей Татусяк был народным депутатом Украины IV созыва, а также главой Винницкого областного совета (с ноября 2010 по февраль 2014).

После победы Виктора Януковича на президентских выборах 2010 года Сергей Татусяк стал членом Партии регионов, но в феврале 2014 года заявил о выходе из нее .

Сейчас он является главой Еврорегиона "Днестр".

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