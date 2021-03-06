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Россия готовится к полномасштабной войне, но недооценивает поддержку Украины Соединенными Штатами Америки - Пионтковский

Российская Федерация готовится к полномасштабной войне против Украины, однако недооценивает поддержку Украины Администрацией президента США Джо Байдена

Об этом сообщил политолог Андрей Пионтковский в программе "Студия Запад с Антоном Борковским" на Еспресо.TV .

"Мы видим, как внезапно изменилась тональность российской пропаганды. Она явно готовится к полномасштабному вторжению в Украину. Леонид Кравчук, который заявил, что обстрелы со стороны боевиков на Донбассе - это не провокация, это война, абсолютно прав. Для этой войны уже подготовили даже пропагандистскую формулу. Она впервые появилась на пропагандистских каналах в понедельник. Это "превентивная операция по принуждению Украины к миру". Вот такая Оруэлловское формула ", - отметил Андрей Пионтковский.

Политолог добавил, что через два дня эту формулу спустили марионеткам в ОРДЛО и они отдали приказ о превентивном подавлении огневых точек противника.

"Основная мантра, которую повторяют российские пропагандисты, которые абсолютно искренне друг друга убеждают, что Америка не впишется за Украину, что Америка не окажет помощь. Наверное, они были поражены выступлением президента Франции Эмманюэля Макрона, который говорил об улучшении отношений с РФ. Однако они пропустили слова президента США Байдена, который четко сказал: "Standing Up For" - защита, поддержка Украины ", - отметил Пионтковский.

Политолог также высказал мнение, что Администрация президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена не будет отправлять на российско-украинскую войну американских военных, ведь гражданам США не будет понятно, почему они должны воевать на востоке Украины, ведь наше государство не является членом НАТО. Однако Соединенные Штаты предоставят любую другую военную помощь, а также политические и экономические рычаги воздействия на Кремль.

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