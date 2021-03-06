"Ворскла" на два месяца потеряла арендованного у "Динамо" чемпиона мира
6 марта, 2021, 19:55
Полузащитник "Ворсклы" Георгий Цитаишвили из-за травмы в матче с "Мариуполем" выбыл на два месяца
Об этом сообщает официальный сайт "Ворсклы" .
Цитаишвили получил травму в конце матча после одного из жестких столкновений с игроком "Мариуполя".
Он не смог продолжить игру. Врачи диагностировали у полузащитника перелом пятой плюсневой кости левой ноги. Ориентировочный период восстановления - около двух месяцев.
"Ворскла" победила "Мариуполь" со счетом 1: 0.
20-летний Цитаишвили перешел в "Ворсклу" в январе на правах аренды. Он сыграл за полтавский клуб 4 матча и забил 1 гол.
Полузащитник является победителем чемпионата мира - 2019 среди молодежи в составе сборной Украины.
- Напомним, 6 марта в 17-м туре чемпионата Украины по футболу "Ворскла" победила "Мариуполь" , который доигрывал матч вдевятером
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